Навіщо чистити посудомийку та як часто потрібно це робити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Woman & Home.
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Як чистити посудомийку?
Щоб посудомийна машина працювала належним чином, за нею потрібно доглядати, регулярно обслуговувати та чистити. І робити це потрібно частіше, аніж може здаватися.
Так, експерти рекомендують повністю чистити посудомийну машинку кожні 4 – 6 тижнів. Це допомагає вчасно боротися з жиром, який накопичується, а також позбавлятися залишків їжі та вапняного нальоту. Якщо цього не робити, то незабаром у посудомийній машинці почнуть з'являтися неприємні запахи, будуть засмічуватися фільтри та розпилювачі, а її ефективність значно знижуватиметься.
Головною ознакою, що пора чистити посудомийну машинку, є неприємний запах зсередини техніки та бруд на посуді, який залишається після миття.
Щоб почистити посудомийну машину, слід дотримуватися чіткої інструкції:
- Крок 1. Зняти фільтри. Їх потрібно замочити у теплій воді та ретельно промити від бруду.
- Крок 2. Протерти усі ущільнювачі розчином оцту та води.
- Крок 3. Поставити на нижню полицю миску з оцтом. Запустити посудомийну машину без засобів для миття та посуду, аби все ретельно промити.
- Крок 4. Насипати на дно харчову соду та знову запустити цикл без посуду.
Такий спосіб очищення посудомийної машини безпечний та не агресивний, але при цьому – ефективний.
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