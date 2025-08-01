Навіщо чистити посудомийку та як часто потрібно це робити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Woman & Home.

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Як чистити посудомийку?

Щоб посудомийна машина працювала належним чином, за нею потрібно доглядати, регулярно обслуговувати та чистити. І робити це потрібно частіше, аніж може здаватися.

Так, експерти рекомендують повністю чистити посудомийну машинку кожні 4 – 6 тижнів. Це допомагає вчасно боротися з жиром, який накопичується, а також позбавлятися залишків їжі та вапняного нальоту. Якщо цього не робити, то незабаром у посудомийній машинці почнуть з'являтися неприємні запахи, будуть засмічуватися фільтри та розпилювачі, а її ефективність значно знижуватиметься.

Головною ознакою, що пора чистити посудомийну машинку, є неприємний запах зсередини техніки та бруд на посуді, який залишається після миття.

Щоб почистити посудомийну машину, слід дотримуватися чіткої інструкції:

Крок 1. Зняти фільтри. Їх потрібно замочити у теплій воді та ретельно промити від бруду.

Крок 2. Протерти усі ущільнювачі розчином оцту та води.

Крок 3. Поставити на нижню полицю миску з оцтом. Запустити посудомийну машину без засобів для миття та посуду, аби все ретельно промити.

Крок 4. Насипати на дно харчову соду та знову запустити цикл без посуду.

Такий спосіб очищення посудомийної машини безпечний та не агресивний, але при цьому – ефективний.

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