Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, пользовательница @sydneyyelaiine3 поделилась видео, которое быстро стало вирусным и набрало более 3,6 миллиона просмотров. Что такого купила женщина и какой курьез произошел с ее приобретением, рассказываем далее.

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Что пошло не так при покупке мебели

На видео, которое сопровождала подпись "До сих пор думаю о том случае, когда случайно купила диван, сделанный для малышей, на маркетплейсе", видно миниатюрный диван в форме буквы L.

На нем удобно умостилась собака, а общая картина вызывает как удивление, так и улыбку.

Многие из зрителей отметили, что сразу не поняли бы масштаба промаха, если бы не собака, которая выглядела непропорционально большой на фоне мебели.

Как выглядит диван: смотрите видео

Пользователи тикток активно комментировали курьезную ситуацию. Одни смеялись до слез, другие признавались, что попадали в подобные передряги.

"Я купил точно такой же диван у кого-то! Мне было так стыдно", – написал один из зрителей. Другие шутили: "Это обычный диван, просто собака слишком большой".

Один из комментариев подытожил настроение публики: "Собака, вероятно, думает, что это его собственный трон". А другой пользователь добавил: "Ладно, но это мило. Я бы совсем не разозлился".

К слову, не всегда покупки оправдывают наши ожидания. Так, еще одна женщина купила абажур и лишь потом осознала свою ошибку.