Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, користувачка @sydneyyelaiine3 поділилася відео, яке швидко стало вірусним та набрало понад 3,6 мільйона переглядів. Що такого купила жінка і який курйоз стався з її придбання, розповідаємо далі.

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Що пішло не так під час купівлі меблів

На відео, яке супроводжував підпис "Досі думаю про той випадок, коли випадково купила диван, зроблений для малюків, на маркетплейсі", видно мініатюрний диван у формі літери L.

На ньому зручно вмостився собака, а загальна картина викликає як подив, так і усмішку.

Багато хто з глядачів відзначив, що одразу не зрозумів би масштабу промаху, якби не собака, яка виглядала непропорційно великою на фоні меблів.

Як виглядає диван: дивіться відео

Користувачі тікток активно коментували курйозну ситуацію. Одні сміялися до сліз, інші зізнавалися, що потрапляли в подібні халепи.

"Я купив точно такий самий диван у когось! Мені було так соромно", – написав один із глядачів. Інші жартували: "Це звичайний диван, просто собака завеликий".

Один із коментарів підсумував настрій публіки: "Собака, певно, думає, що це його власний трон". А інший користувач додав: "Гаразд, але це мило. Я б зовсім не розізлився".

До слова, не завжди покупки виправдовують наші очікування. Так, ще одна жінка купила абажур і лише потім усвідомила свою помилку.