Как пишет The Mirror, Люси уже несколько месяцев восстанавливает фермерский дом, принадлежавший ее бабушке, и активно делится процессом в тиктоке.

Ремонт оказался непростым: трещины на потолке, поврежденные балки и старые стены требовали серьезного вмешательства. Именно во время этих работ она и заметила сейф, встроенный в центральную стену дома. Однако открыть его сразу не удалось – ключ был потерян, и сейф оставался запертым, пока работы продолжались.

Ситуация изменилась неожиданно: отец Люси случайно нашел старый ключ среди вещей и предположил, что он может подойти. И не ошибся.

Мы открыли его! Я просто не поверила своим глазам, когда ключ наконец-то вернулся,

– рассказала Люси.

Что было внутри сейфа?

Ожидания подписчиков были высокими – многие надеялись увидеть золото или деньги, которые могли бы покрыть расходы на ремонт. Однако реальность оказалась более сдержанной, но не менее интересной.

Внутри сейфа нашли:

Коллекционное серебро – в частности ложку, выпущенную к коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году.

Семейные реликвии – свидетельство о браке с восковой печатью и буклет свадебной службы от 4 февраля 1961 года.

Бытовые мелочи – старые письма, конверты и фоторамку.

Неожиданный "бонус" – официальное письмо с пометкой "На службе Его Величества", который оказался обычным налоговым счетом.

В своем видео в тиктоке Люси отметила, что найденные вещи имеют скорее эмоциональную, чем материальную ценность.

Там были действительно особые вещи, но, к сожалению, не те, которыми можно оплатить реновацию,

– пошутила она.

Несмотря на это, находка стала для нее важной частью семейной истории и одним из самых ярких моментов ремонта. Впереди Люси ждут новые вызовы – в частности проверка состояния дымохода и конструкций дома инженером. Но история с сейфом уже превратила обычный ремонт в настоящее путешествие в прошлое.

