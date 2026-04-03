Как пишет The Mirror, Люси уже несколько месяцев восстанавливает фермерский дом, принадлежавший ее бабушке, и активно делится процессом в тиктоке.
Ремонт оказался непростым: трещины на потолке, поврежденные балки и старые стены требовали серьезного вмешательства. Именно во время этих работ она и заметила сейф, встроенный в центральную стену дома. Однако открыть его сразу не удалось – ключ был потерян, и сейф оставался запертым, пока работы продолжались.
Ситуация изменилась неожиданно: отец Люси случайно нашел старый ключ среди вещей и предположил, что он может подойти. И не ошибся.
Мы открыли его! Я просто не поверила своим глазам, когда ключ наконец-то вернулся,
– рассказала Люси.
Что было внутри сейфа?
Ожидания подписчиков были высокими – многие надеялись увидеть золото или деньги, которые могли бы покрыть расходы на ремонт. Однако реальность оказалась более сдержанной, но не менее интересной.
Внутри сейфа нашли:
- Коллекционное серебро – в частности ложку, выпущенную к коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году.
- Семейные реликвии – свидетельство о браке с восковой печатью и буклет свадебной службы от 4 февраля 1961 года.
- Бытовые мелочи – старые письма, конверты и фоторамку.
- Неожиданный "бонус" – официальное письмо с пометкой "На службе Его Величества", который оказался обычным налоговым счетом.
В своем видео в тиктоке Люси отметила, что найденные вещи имеют скорее эмоциональную, чем материальную ценность.
Там были действительно особые вещи, но, к сожалению, не те, которыми можно оплатить реновацию,
– пошутила она.
Несмотря на это, находка стала для нее важной частью семейной истории и одним из самых ярких моментов ремонта. Впереди Люси ждут новые вызовы – в частности проверка состояния дымохода и конструкций дома инженером. Но история с сейфом уже превратила обычный ремонт в настоящее путешествие в прошлое.
