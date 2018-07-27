Хресна хода і затори у Києві: відео з місця подій
Через заходи, приурочені річниці Хрещення Русі, у центрі столиці України перекрито рух на Хрещатику та деяких прилеглих вулицях. Втім, затори на дорогах – такі ж, як і у звичайні будні дні.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Єгор Скоріна.
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Журналіст розповів, що не побачив заторів на вулиці Володимирській. Адже поліція перекрила рух для авто, і багато вірян залишають свої транспортні засоби та прямують пішки до вулиці Хрещатик, де і будуть розпочинатись заплановані урочистості.
Сильних заторів у центрі Києва наразі немає
Втім, додав Скоріна, відсутність заторів не означає, що рух автомобілів відбувається без проблем. Адже рух кількома вулицями у центрі буде перекрито щонайменше до 16 години 30 хвилин. А отже, затори ще можуть з'явитися.