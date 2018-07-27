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Хресна хода у Києві: журналісти зафіксували видачу грошей вірянам на відео

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27 липня віряни Московського патріархату пройшлися ходою, приурочену 1030 річниці хрещення Русі. Поліція нарахувала 20 тисяч людей. У самі й ж церкві заявили, що вірян було у десять разів більше. За молебнем і провокаціями сьогодні стежили наші журналісти.

Періодично у натовпі зустрічалися люди із портретами російського імператора Миколи ІІ. А деінде й фотографія путінського побратима патріарха Кирила. Дехто ж у молитвах використовував риторику "русского мира".

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Далі більше – одна з учасниць ходи розгортає російський триколор через дорогу від будівлі кабміну. Щоправда, жінку охрестили провокатором навіть побратими по російській церкві. 

Хресна хода церква київ
Хресна хода у Києві

Серйозних порушень, чи затримань поліція не зафіксувала. У МВС також порахували, що у столичній ході взяли участь близько 20 вірян церкви Гундяєва. Щоправда, сам московський патріархат нарахував у центрі столиці аж 250 тисяч своїх прихожан. Журналісти зафіксували видачу грошей  на відео.

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Ходу охороняли ретельно: 5 тисяч копів вивели на вулиці, Нацгвардію, "поліцію діалогу". Журналістів зобов'язали ледь не відбитки пальців здавати, акредитовуючись на подію. ЗМІ видавали бейджики із печатками Московського патріархату, при тому робили це у Києво-Печерській лаврі.

Автор: Олексій Годзенко, Єгор Скоріна, Анастасія Кримова, Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Хресна хода Річниця Хрещення Русі релігія Новини Києва УПЦ МП УПЦ КП
Джерело: 24 канал
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