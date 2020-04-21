Хто може отримати допомогу по безробіттю під час карантину: деталі
Уряд збільшив мінімальну допомогу по безробіттю у період карантину через коронавірус з 650 гривень до 1000 гривень. Постанова набула чинності 18 квітня 2020 року.
Постанова застосовується з 12 березня та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину, повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у фейсбуці.
Дізнайтеся більше Як отримати допомогу від держави по безробіттю: пояснення Мінекономіки
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищено до 1000 гривень для:
- тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин ;
- молодь, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;
- внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.
У пресслужбі додали, що усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі, допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.
Міністр Мінекономіки Ігор Петрашко наголосив, що влада робить все можливе, аби підтримати людей, які залишились без роботи під час карантину.
Що відомо про безробіття в Україні
- За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей.
- Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.
- Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.
- В Україні вже діють спеціальні програми підтримки бізнесу з полегшення кредитного навантаження, в яких головною умовою є – не звільняти людей.
- Уряд обіцяє, що в найближчий час запрацюють й інші інструменти для боротьби з безробіттям.
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