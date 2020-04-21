17:06
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Хто може отримати допомогу по безробіттю під час карантину: деталі

      - Читать новость на русском
      Хто може отримати допомогу / Getty Images

      Уряд збільшив мінімальну допомогу по безробіттю у період карантину через коронавірус з 650 гривень до 1000 гривень. Постанова набула чинності 18 квітня 2020 року.

      Постанова застосовується з 12 березня та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину, повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у фейсбуці.

      Дізнайтеся більше Як отримати допомогу від держави по безробіттю: пояснення Мінекономіки

      Мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищено до 1000 гривень для:

      • тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин ;
      • молодь, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;
      • внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

      У пресслужбі додали, що усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі, допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.

      Міністр Мінекономіки Ігор Петрашко наголосив, що влада робить все можливе, аби підтримати людей, які залишились без роботи під час карантину.

      Що відомо про безробіття в Україні

      • За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей.
      • Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.
      • Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.
      • В Україні вже діють спеціальні програми підтримки бізнесу з полегшення кредитного навантаження, в яких головною умовою є – не звільняти людей.
      • Уряд обіцяє, що в найближчий час запрацюють й інші інструменти для боротьби з безробіттям.


      Що відомо про безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Гроші Зарплата Міністерство економічного розвитку і торгівлі Безробіття
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      18 квітня , 23:00 Богослужіння на Великдень 2020: онлайн-трансляція
      Вероніка Климська
      сьогодні , 07:05 Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити
      Ярослав Голобородько