Хто так будує?

Визнайте, ви вражені. Неординарна архітектура "будинків-шахівниць" нікого не залишить байдужим. Тим більше, якщо врахувати факт, що призначення цих будинків – не приміщення центру сучасного мистецтва чи архітектурний музей. Це – житло.

Так, сучасне, сміливе, не схоже на жоден інший житловий будинок.

Відкриття №2 – де споруджується такий комплекс? У центрі Амстердаму чи в Нью-Йорку? Ні – у 10 хвилинах від середмістя Львова.

Усі ми, львів’яни, щиро вболіваємо за збереження архітектурної принадності Львова. Часто нарікаємо на забудовників, які не надто переймаються архітектурними рішеннями своїх будинків. Насправді причини такого підходу забудовників прості – економія коштів, а також побоювання, чи доріс споживач до сприйняття оригінальних концептів.

Найбільший забудовник Західної України – будівельна корпорація РІЕЛ – повірив у смак львів’ян, у їхнє відчуття стилю. І не помилився. Проект житлового комплексу "Америка" від БК РІЕЛ одразу знайшов своїх прихильників і, як не дивно, не викликав критичних зауважень навіть у всезнаючих "експертів".

ЖК "Америка" споруджується на вулиці Володимира Великого, у п’яти кілометрах від центру Львова. Звідси до ратуші – 10-15 хвилин на авто.

Житловий комплекс складається з кількох черг будівництва поверховістю від 6 до 17 поверхів. Будинки зводяться за монолітно-каркасною технологією та матимуть індивідуальне опалення. На території комплексу передбачені 7 дитячих і 5 спортивних майданчиків, паркінг та дитячий садок. Забудовник подбав не лише про технічні показники, а й про комфорт майбутніх мешканців. Будинок має просторі квартири з продуманим плануванням.

Проте, унікальним житловий комплекс "Америка" робить саме архітектурне рішення – аналогів якого в Україні нема. Модна, сучасна асиметрія будинків забезпечує їм впізнаваність та водночас не порушує ансамблю району. Кручений каркас двох будинків базується на криволінійних колонах, розташованих під кутом. Така конфігурація передбачає виносні конструкції, виступи та ніші подекуди до трьох метрів. З технічної точки зору, для забудовника виконання такого будинку – виклик, адже через нестандартну архітектурну форму комплекс достатньо складний у зведенні каркасів та облаштуванні фасадів.

Як вирішує забудовник поставлені перед собою серйозні задачі спитали у керівника проекту Ігоря Іванова. "Верхня частина будівель ЖК "Америка" виступає приблизно на 1,5 метри порівняно з нижньою. Тобто, якщо робітник працює на вужчій ділянці – будівельна люлька під силою ваги йде донизу і її постійно потрібно підтягувати. І навпаки, якщо роботи ведуться на рівні широкого каркасу – люльку треба притримувати таким чином, щоб не заважати виконанню фасаду. Водночас будівельників, які спеціалізуються на асиметричних фасадах, в Україні вкрай мало. Вони повинні мати спеціальні навички, підготовку та досвід. Скажу відверто, ми доклали багато зусиль, щоб знайти найкращих спеціалістів, які подолають поставлений виклик та справляться з фасадами. Як кажуть: хто шукає – неодмінно знайде!", – зазначив п. Іванов.

Філософія компанії РІЕЛ, крім іншого, полягає, у тому, щоб збагатити архітектурне обличчя Львова сучасними естетичними проектами. Слід зауважити, що мешканці ЖК "Америка" матимуть унікальне та комфортне житло за доступними цінами. Адже схожі за складністю проектних та будівельних робіт споруди в Україні та закордоном є значно дорожчими для покупців.