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Хто з українських знаменитостей прийшов познайомитись з Періс Хілтон: яскраві фото та відео

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Періс Хілтон у Львові
Періс Хілтон у Львові / Фото з вільних джерел

Американська світська левиця, співачка та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон спричинила справжній фурор у Львові. Прихильники зірки з усієї України приїхали до міста, щоб побачити співачку. Також у Львів завітали вітчизняні зірки, які також прагнули відвідати світський захід за участю Періс Хілтон.

Як відомо, американка прилетіла до України у супроводі свого зіркового нареченого, який має українське походження, актора Кріса Зілки. Оселилась зіркова пара у президентських апартаментах Grand Hotel, на відкриття якого приїхала Періс Хілтон. Сотні прихильників зустріли американську співачку в львівському аеропорту, ще стільки ж чекали на появу знаменитості біля готелю. Така увага неабияк сподобалась Періс Хілтон, яка не стримувала захвату від українців.

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Знаменита співачка підготувала свій DJ-сет, який став кульмінацією відкриття фешенебельного закладу в центрі Львова. Для вечірки Періс Хілтон вбрала чорну коротку сукню, доповнивши образ широким чокером з камінням, стильними окулярами та перчатками. Наречений співачки перебував на сцені разом з коханою, ритмічно підтанцьовуючи з нею.

На вечірку за участю Періс Хілтон прибули популярні українські співаки та телеведучі. Зокрема, Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим першими опублікували фото біля Grand Hotel. Також захід відвідали DZIDZIO, Kishe, Марія Яремчук та Злата Огнєвич. Українські співачки вбрали стильні костюми з відвертим декольте, чим здивували прихильників.

Також захід відвідали львівські політики та футболіст Артем Федецький з дружиною Юлією.


Голова Львівської ОДА Олег Синютка перерізає стрічку

Теги: LifeStyle Новини України Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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