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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

IKEA розпочала набір працівників в Україні

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IKEA в Україні
IKEA в Україні / Фото з вільних джерел

Шведська компанія, що розробляє та продає меблі та кухонну техніку IKEA розпочала набір співробітників в магазини в Україні.

Відповідні вакансії з'явилися на одному з українських сайтів для пошуку роботи.

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Компанія шукає менеджерів з продажу, працівників сервіс-центрів, ІТ-відділу, PR, логістики та HR. З тексту оголошення можна припустити, що шведська компанія планує відкрити свій перший магазин у Києві.

Нагадаємо, вперше інформація, що шведська компанія IKEA планує вийти на ринок України пролунали наприкінці травня 2017 року.

19 грудня 2017 року мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з менеджером з розвитку бізнесу IKEA у Південно-Східній Європі Владіславом Лалічем. Сторони, зокрема, обговорили перспективи виходу компанії на український ринок. Прогнозується, що станеться це протягом одного-двох років.

Чим відома IKEA? Це транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, яка розробляє та реалізує швидко-збірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому. З 2008 року вона є найбільшим в світі меблевим продавцем.

 

Теги: Новини України Ринок праці Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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