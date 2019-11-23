Індустріальний парк у Львові: 3000 робочих місць і висока середня зарплата

Індустріальний парк, який планують збудувати у промзоні "Рясне-2" під Львовом, надасть понад 3000 робочих місць із середньою зарплатою щонайменше 10 тисяч гривень. Такі індустріальні парки успішно створюють у Європі.

У проєкт будівництва цього парку компанія "СТР" вже інвестувала понад 50 мільйонів гривень. Щороку інвестор сплачує майже 2 мільйони гривень земельного податку. Розмір інвестицій на етапі спорудження індустріального парку мав становити 100 мільйонів доларів, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Кілька прикладів про те, як сусіди-європейці залучають інвесторів

Свого часу уряд Словаччини інвестував 184 мільйони крон у будівництво індустріального парку Кехнец (18 кілометрів від Кошице). Вартість земельної ділянки для інвесторів становила 1,4 долара за 1 квадратний метр. Для порівняння, компанія, яка планує спорудити індустріальний парк у Львові, сплатила майже 9 доларів за 1 квадратний метр.

Дивіться відео про майбутній індустріальний парк у Львові:

У Польщі міста можуть визначати пільги з податків і зборів самостійно (устава від 12.01.1991 року), зокрема, звільняти від сплати податку на нерухомість (основний податок для формування бюджету). Передбачено можливість створення спеціальних економічних зон та надання державної допомоги у формі субсидій на закупівлю обладнання, створення кожного нового робочого місця. Таким чином, компанії можуть претендувати на компенсацію навіть до 50% інвестиційних витрат, включно з наданням земельної ділянки в безоплатне користування.

Подібна система інвестиційних стимулів працює в Чехії, Словаччині. Взірцевими у стимулюванні інвестицій і розвитку індустріальних парків вважаються Румунія та Болгарія. Ще 10 років туди активно почали переносити виробничі потужності провідні компанії з цілого світу, яких приваблювали низькими цінами на землю, компенсацією витрат на інфраструктуру та дотаціями за виконання інвестиційних зобов’язань.