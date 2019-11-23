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      Індустріальний парк у Львові: 3000 робочих місць і висока середня зарплата

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      Проєкт індустріального парку у Львові / Кадр з відео

      Індустріальний парк, який планують збудувати у промзоні "Рясне-2" під Львовом, надасть понад 3000 робочих місць із середньою зарплатою щонайменше 10 тисяч гривень. Такі індустріальні парки успішно створюють у Європі.

      У проєкт будівництва цього парку компанія "СТР" вже інвестувала понад 50 мільйонів гривень. Щороку інвестор сплачує майже 2 мільйони гривень земельного податку. Розмір інвестицій на етапі спорудження індустріального парку мав становити 100 мільйонів доларів, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

      Дізнайтеся, чи справді Львівська міська рада порушила закон, продавши землю для індустріального парку

      Кілька прикладів про те, як сусіди-європейці залучають інвесторів

      Свого часу уряд Словаччини інвестував 184 мільйони крон у будівництво індустріального парку Кехнец (18 кілометрів від Кошице). Вартість земельної ділянки для інвесторів становила 1,4 долара за 1 квадратний метр. Для порівняння, компанія, яка планує спорудити індустріальний парк у Львові, сплатила майже 9 доларів за 1 квадратний метр.

      Дивіться відео про майбутній індустріальний парк у Львові:

      У Польщі міста можуть визначати пільги з податків і зборів самостійно (устава від 12.01.1991 року), зокрема, звільняти від сплати податку на нерухомість (основний податок для формування бюджету). Передбачено можливість створення спеціальних економічних зон та надання державної допомоги у формі субсидій на закупівлю обладнання, створення кожного нового робочого місця. Таким чином, компанії можуть претендувати на компенсацію навіть до 50% інвестиційних витрат, включно з наданням земельної ділянки в безоплатне користування.

      Подібна система інвестиційних стимулів працює в Чехії, Словаччині. Взірцевими у стимулюванні інвестицій і розвитку індустріальних парків вважаються Румунія та Болгарія. Ще 10 років туди активно почали переносити виробничі потужності провідні компанії з цілого світу, яких приваблювали низькими цінами на землю, компенсацією витрат на інфраструктуру та дотаціями за виконання інвестиційних зобов’язань.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Львова Андрій Садовий
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