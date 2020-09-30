Міністерство економіки України спрогнозувало, що на початку 2021 року зросте рівень інфляції. Водночас станом на серпень інфляція зросла до 2,5%

У Мінекономіки заявили, що зростання цін із початку 2020 року було рекордно низьким для реалій останніх років. Про це повідомили в огляді інфляції за серпень, який підготувало Мінекономіки.

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Огляд цін за серпень 2020 року

У Мінекономіки заявили, що у серпні 2020 року споживчі ціни, як і очікувалось, і далі сезонно знижувались. Однак у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

За підсумком місяця дефляція становила 0,2% (дефляція в липні – 0,6%). Проте в річному розрахунку зростання цін дещо прискорилося до 2,5% (2,4% у липні), що стало наслідком серпневого підвищення вартості комунальних послуг через значне подорожчання природного газу на 37,7%,

– мовиться у повідомленні.

Що таке інфляція та дефляція? Дефляція – це тенденція до зниження середнього рівня цін в економіці. Це явище є протилежним інфляції, і знаходить прояв у підвищенні купівельної спроможності грошей. Натомість інфляція – це загальне підвищення цін на товари та послуги.

Динаміка інфляції в Україні