Інфляція в Україні в березні: які товари та послуги зросли в ціні найбільше
Інфляція на споживчому ринку в березні 2020 року, у порівнянні з лютим, становила 0,8%.
На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 5,2%) подорожчали гречані крупи. Також зросли ціни на фрукти, цукор, рис, овочі, макаронні вироби, яловичину (від 1,2% до 3,9%). Відповідну інформацію оприлюднила Державна служба статистики.
До слова Магазини погодилися знизити ціни на час карантину: які саме і на що
Водночас на 12,3% подешевшали яйця. М’ясо птиці, молоко, безалкогольні напої, сметана та сири втратили від 0,2% до 2,2%.
Одяг за цей час подорожчав на 12,1%, взуття – на 13,6%.
Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,8% відбулося в основному внаслідок здешевлення природного газу на 11,6% і гарячої води, опалення на 5,2%.
Читайте також Чекаємо найсильніших потрясінь з часу Великої депресії, – МВФ про наслідки COVID-19
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% в першу чергу зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,9%.
Підвищення цін на транспорт на 0,7% в основному спричинено подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% та автомобілів на 4,0%. Водночас на 1,7% подешевшали паливо та мастила.
У сфері зв’язку ціни зросли на 0,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 17,4%.
Скільки бізнес може існувати при карантині в Україні/ Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Раді рекомендують дозволити Нагцвардії перевіряти особисті речі і затримувати людейсьогодні , 13:27
-
Головний санлікар Ляшко приїхав до Миколаєва: буде шукати коронавіруссьогодні , 14:14
-
У центрі Москви прогримів вибух біля посольства Словаччини: відеосьогодні , 14:11
-
ЗМІ поширили фейк про позитивний тест на коронавірус "слуги народу" Ткаченка: деталісьогодні , 14:47
-
Вчителька помилилась в онлайн-уроці: як реагують українці?сьогодні , 15:00
-
Чума, іспанка та карантини: як людство рятувалось від епідемійсьогодні , 16:52