Інфляція в Україні в березні: які товари та послуги зросли в ціні найбільше

Інфляція на споживчому ринку в березні 2020 року, у порівнянні з лютим, становила 0,8%.

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 5,2%) подорожчали гречані крупи. Також зросли ціни на фрукти, цукор, рис, овочі, макаронні вироби, яловичину (від 1,2% до 3,9%). Відповідну інформацію оприлюднила Державна служба статистики.

До слова Магазини погодилися знизити ціни на час карантину: які саме і на що

Водночас на 12,3% подешевшали яйця. М’ясо птиці, молоко, безалкогольні напої, сметана та сири втратили від 0,2% до 2,2%.

Одяг за цей час подорожчав на 12,1%, взуття – на 13,6%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,8% відбулося в основному внаслідок здешевлення природного газу на 11,6% і гарячої води, опалення на 5,2%.

Читайте також Чекаємо найсильніших потрясінь з часу Великої депресії, – МВФ про наслідки COVID-19

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% в першу чергу зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,9%.

Підвищення цін на транспорт на 0,7% в основному спричинено подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% та автомобілів на 4,0%. Водночас на 1,7% подешевшали паливо та мастила.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 17,4%.



Скільки бізнес може існувати при карантині в Україні/ Інфографіка 24 каналу