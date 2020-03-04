Іноземні інвестори зможуть отримати українське громадянство за внесок у 100 тисяч доларів
Отримати українське громадянство зможуть іноземці, які інвестують в Україну понад 100 тисяч доларів. А також іноземці, які мають потрібну для української економіки професію та приїдуть працювати до України.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі у вівторок, 3 березня.
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В Україні буде спрощена система отримання громадянства для тих, хто зробив інвестиції у розмірі 100 тисяч умовних одиниць,
– написав політик.
З фотографії, яку опублікував Гончаренко, можна зробити висновок, що 3 березня на засіданні уряд змінив постанову від 26 грудня 2002 року "Про затвердження Порядку формування квоти імміграції".
Зміни до заповнення імміграційних квот / Фото з телеграм-каналу депутата Гончаренка
Відтепер Міністерство економіки матиме право вносити пропозиції на наступний календарний рік до Державної міграційної служби України щодо застосування спрощеної процедури набуття українського громадянства:
- Для осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною валютою на суму, не меншу за 100 тисяч доларів США;
- Для висококваліфікованих фахівців, гостра потреба у яких є відчутною для економіки України.
Зауважимо, раніше президент Зеленський заявляв, що інвесторам, які вкладуть в Україну понад 100 мільйонів доларів, держава надасть персонального радника – "інвестиційну няню".