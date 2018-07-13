"Інспірації добра": у Львові відбувається надихаюча виставка художниці Ярини Юрик

У львівському Палаці Лозинських – Національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького відбувається персональна виставка акварелей відомої української художниці Ярини Юрик "Інспірації добра".

Експозицію виставки складають акварельні роботи із серій "Моя Україно…" та "Творення…". Ці роботи були обрані журі Салону дизайну та акварелі (2017-2018) та вперше в історії України експонувались у Національному музеї Grand Palais в Парижі, а також обиралися журі Осіннього салону Латинської Америки (2016) та експонувались у Меморіалі Латинської Америки в Сан-Пауло (Бразилія). Крім того, ці роботи Ярини Юрик були представлені на найбільшій виставці мистецтва у світі Art expo New-York-2017 та на Тижні мистецтва у Майямі.

Мистецтво спонукає до життя у мирі, взаємоповазі до інших, повазі до різних міркувань та світоглядів, у гармонії і єдності з природою. Зупинімо насильство! Збережемо пам’ять! Пам’ятаймо, що всі ми – теперішні, минулі й прийдешні – у цьому світі перебуваємо лише мить, – каже Ярина Юрик.

Виставка "Інспірації добра" триватиме до 28 липня.

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Хто така Ярина Юрик?

Художниця-аквареліст, член Національної спілки художників України, кандидат архітектури, заслужений художник України. Народилась та живе у Львові, де працює доцентом кафедри дизайну та основ архітектури НУ "Львівська політехніка". Ярина Юрик – засновник сучасного кордоцентричного світоглядного напряму акварельного малярства в Україні. Відбіркові комітети міжнародних виставок обирали її роботи для експонування у багатьох країнах світу. Картини Юрик здобували перемоги у міжнародних конкурсах малярства. Роботи зберігаються в приватних і музейних колекціях України та світу.