Места захоронения выдающихся деятелей Украинской Народной Республики, повстанческих атаманов и интеллектуалов сознательно превращались в тайну за семью печатями, чтобы лишить нацию возможности чтить их память и выражать уважение. Одной из таких болезненных, незаживших ран на теле украинской исторической памяти является судьба Григория Чупринки – выдающегося поэта-символиста, который променял богемную жизнь на маузер и стал безжалостным повстанческим атаманом. Его жизнь была вспышкой метеора на мрачном небе начала века, а смерть – жестоким свидетельством того, как большевистский молох перемалывал цвет украинской нации.

Кто такой Григорий Чупринка: от поэта до атамана

Григорий Оврамович Чупринка родился 15 ноября по старому стилю, или 27 ноября по новому стилю, 1879 года в селе Гоголев, ныне Броварской район Киевской области, в семье крестьянского происхождения. Его путь к признанию не был гладким: учеба в гимназиях, конфликты с администрацией, преследования за революционную деятельность. Но именно этот опыт сформировал его поэтический голос.

Это интересно! Роман Шухевич вдохновился Грицком Чупринкой, откуда и появился его псевдоним – Тарас Чупринка.



Метрическая запись о рождении Григория Чупринки / Фото "Укринформ"

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Чупринка был ярким представителем украинского модернизма и символизма. Его поэтические сборники "Огнецвет" (1907), "Метеор" (1909), "Ураган" (1910), "Сон-трава" (1911) стали заметным явлением в украинской литературе. Современники описывали его как яркую, эксцентричную фигуру киевской литературной среды. Его поэзия была проникнута индивидуализмом и экзистенциальными мотивами, но в то же время она глубоко укоренялась в украинскую почву.

Однако 1917 год изменил все. Когда империя Романовых рухнула, а над Киевом развевались сине-желтые флаги, Чупринка понял, что время слов прошло – настало время дела. Поэт и символист отложил перо и взял в руки оружие. Он принимал активное участие в формировании украинских воинских частей эпохи УНР. Впоследствии, когда Украина погрузилась в водоворот освободительной борьбы, Чупринка вернулся в родной Гоголев, где организовал повстанческий отряд. Он стал атаманом, действовавшим против большевистских частей. Его превращение из лирика в командира – один из примеров того, как эпоха закаляла украинский характер.

Поэтический манифест "Гимн", что стало песней

В контексте биографии Григория Чупринки невозможно обойти стороной его литературный вклад в формирование национальной идеологии, в частности его стихотворение "Гимн". Сегодня лозунг "Слава Украине" является официальным приветствием Вооруженных Сил Украины и символом несокрушимости нашего государства. Хотя он зародился в среде украинских сторонников независимости еще на рубеже веков, именно Чупринка стал тем, кто запечатлел его в высокой поэзии.

Стихотворение "Гимн", опубликованное 11 (24) мая 1917 года на страницах киевской газеты "Нова Рада", начинался словами "Слава Вкраїні" (по тогдашнему правописанию) и впоследствии стал известен как песня "Слава Украине". В нем Чупринка не просто рифмует строки – он формулирует национальный манифест. Его слова звучали как пророчество и призыв:

"Слава Вкраїні,

Любій Отчизні,

Слава довіку однині.

Єдність і згода,

Право й свобода –

Доля найкраща народу..."



Стихотворение "Гимн" Грицко Чупринки / Фото из газеты "Новая Рада"

Эти строки настолько точно передали дух того времени, что известный композитор Кирилл Стеценко написал к ним музыку. В том же году были изданы ноты, и песня разлетелась по городам и селам, став духовным путеводным светом для тысяч украинцев, которые шли в водоворот освободительной борьбы под флагами УНР. Поэт сумел уловить момент, когда культурное возрождение переплавлялось в вооруженную борьбу, и его поэзия помогла запечатлеть слова о славе Украины в нашей памяти.

Когда и при каких обстоятельствах умер поэт-атаман

Трагический финал жизни Григория Чупринки неразрывно связан с повстанческим подпольем против большевиков в 1921 году. После того как регулярная армия УНР была вынуждена отступить за Збруч, борьба на территории Украины не прекратилась. Здесь продолжали действовать десятки повстанческих отрядов. Для координации их действий был создан центральный повстанческий орган, в который вошел и Чупринка.

В 1921 году киевская ЧК провела масштабную операцию, в результате которой были арестованы активные участники подполья, в том числе и Григорий Чупринка. Его бросили в застенки Лукьяновской тюрьмы. Допросы сопровождались пытками и психологическим давлением. Однако, по свидетельствам, дошедшим до наших дней, поэт-атаман держался с достоинством и не предал своих идеалов.

В 1921 году коллегия Киевской губернской ЧК вынесла приговор. Григорий Чупринка был приговорен к расстрелу за участие в повстанческом подполье. Точная дата приведения приговора в исполнение не установлена, скорее всего – 28 августа 1921 года. Вероятнее всего, это сделали поздно вечером или ночью. Жизнь 41-летнего поэта оборвалась от пули палача.



Грицку Чупринку убили в возрасте 41 года / Фото из Википедии

Где похоронен: тайна, скрытая под землей

Вопрос "Где похоронен Григорий Чупринка?" остается одним из самых трагических в украинском некрополеведении. Ответ на него короток: точное место его захоронения неизвестно. На сегодня, несмотря на открытие архивов и исследования историков, найти конкретную могилу поэта-атамана невозможно.

Чтобы понять почему, стоит углубиться в механизм большевистского террора образца 1921 года. Чекисты боялись, что могилы расстрелянных украинских героев станут местами паломничества. Поэтому процесс уничтожения тел был тщательно продуман. После массовых расстрелов, которые происходили в подвалах зданий ЧК в Киеве или на окраинах города, тела вывозили под покровом ночи.

Наиболее вероятным местом, где нашел свой последний пристанище Григорий Чупринка, историки считают Лукьяновское кладбище в Киеве. В те годы на окраинах кладбища, в глубоких оврагах и траншеях, чекисты массово закапывали своих жертв. Тела сбрасывали в общие ямы, пересыпали известью, чтобы ускорить разложение и сделать идентификацию невозможной, а сверху тщательно засыпали землей. Ни крестов, ни табличек, ни записей в кладбищенских книгах. Другим вероятным местом могут быть склоны Сирецкого оврага, который также использовался для тайных захоронений в 1920-х годах. Но все это лишь предположения.



Памятная табличка в селе Гоголев, где родился Гриц Чупринка / Фото "Трибуна Бровары"

В родном Гоголеве чтят память своего выдающегося земляка – там установлена мемориальная доска, его именем названа улица. Однако физической могилы, куда можно было бы принести цветы, не существует. Большевики смогли уничтожить тело Григория Чупринки, но они не смогли уничтожить его слова. Стихи Чупринки пережили своих палачей, а слова славы Украине, которые он воспевал в стихотворении "Гимн", сегодня звучат на весь мир, став лучшим памятником расстрелянному поэту-атаману.