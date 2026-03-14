Іран пригрозив Україні ударами

Іран погрожує завдати ударів по Україні через допомогу ізраїльській стороні безпілотниками на тлі загострення на Близькому Сході.

Про це заявив голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі в соцмережі Х.

Як Іран погрожує Україні?

Іранський чиновник пригрозив Україні через допомогу Ізраїлю безпілотниками. Ебрагім Азізі заявив, що подібною підтримкою Київ нібито втягнув свою країну у конфлікт на Близькому Сході, та заговорив про законні цілі для Тегерану.

Надаючи ізраїльському режиму підтримку безпілотниками, Україна фактично втягнулася у війну та, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану,

– написав чиновник.

Довідка. Стаття 51 Статуту ООН закріплює невід'ємне право держав на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу, яке діє доти, доки Рада Безпеки ООН не вживе заходів для підтримання миру.

Нагадаємо, що раніше Україна відправила першу групу своїх спеціалістів на Близький Схід для допомоги в боротьбі з іранськими безпілотниками. Це зробили на прохання Сполучених Штатів та держав Перської затоки.

