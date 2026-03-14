Іран пригрозив Україні ударами
- Іран погрожує Україні ударами через нібито допомогу на користь Ізраїлю безпілотниками.
- Ебрагім Азізі заявив, що Україна стала законною ціллю відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Іран погрожує завдати ударів по Україні через допомогу ізраїльській стороні безпілотниками на тлі загострення на Близькому Сході.
Про це заявив голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі в соцмережі Х.
Як Іран погрожує Україні?
Іранський чиновник пригрозив Україні через допомогу Ізраїлю безпілотниками. Ебрагім Азізі заявив, що подібною підтримкою Київ нібито втягнув свою країну у конфлікт на Близькому Сході, та заговорив про законні цілі для Тегерану.
Надаючи ізраїльському режиму підтримку безпілотниками, Україна фактично втягнулася у війну та, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану,
– написав чиновник.
Довідка. Стаття 51 Статуту ООН закріплює невід'ємне право держав на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу, яке діє доти, доки Рада Безпеки ООН не вживе заходів для підтримання миру.
Нагадаємо, що раніше Україна відправила першу групу своїх спеціалістів на Близький Схід для допомоги в боротьбі з іранськими безпілотниками. Це зробили на прохання Сполучених Штатів та держав Перської затоки.
Що відбувається між Іраном та Ізраїлем?
Нещодавно Армія оборони Ізраїлю повідомила про атаку на ядерний об'єкт Ірану, розташований поблизу Тегерану. Там працювали над "критичними можливостями у сфері розроблення ядерної зброї".
Кілька днів тому Іран заявив про найінтенсивнішу та найважчу операцію з початку війни на Близькому Сході. ЦАХАЛ заявляла про пуски ракет у напрямку Ізраїлю, проте повідомлень про наслідки не було.
До речі, на думку аналітиків, Іран став менше виробляти ударних БпЛА Shahed-136 після початку операції США та Ізраїлю в регіоні. Проте країна не зупинила виробництво та, імовірно, має великі запаси.