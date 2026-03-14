Иран пригрозил Украине ударами

Иран угрожает нанести удары по Украине из-за помощи израильской стороне беспилотниками на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Об этом заявил председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи в соцсети Х.

Смотрите также Персидский залив в очереди за дронами: как Украина продает опыт уничтожения "Шахедов" и получит ли за это Patriot

Как Иран угрожает Украине?

Иранский чиновник пригрозил Украине из-за помощи Израиля беспилотниками. Эбрагим Азизи заявил, что подобной поддержкой Киев якобы втянул свою страну в конфликт на Ближнем Востоке и заговорил о законных целях для Тегерана.

Предоставляя израильскому режиму поддержку беспилотниками, Украина фактически втянулась в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана,

– написал он.