ІT-парк у Києві: чи реально безкоштовно стати програмістом за три роки

Якісний робочий простір, нові підходи до освіти та розвиток інновацій – поки у Львові тільки будуть новий простір, у Києві ІT-парк уже працює.

Там, зокрема навчають студентів програмуванню без жодного викладача і без жодної лекції. А ще створюють умови, де програмісти можуть спілкуватися і радитися одне з одним і навіть знайти роботодавців.

Читайте також: Як стати програмістом: самоосвіта, ментор чи університет?

У Львові на десяти гектарах розпочинають зведення найбільшого в Україні ІТ-парку. Шість восьмиповерхових офісних будівель, два бізнес-центри і відділення львівських університетів з лабораторіями та лекторіями.

Це буде перший такий проект в Україні, де в одному просторі буде створено 14 тисяч робочих місць. І це власне місця для галузі IT, це дуже високооплачувана робота. Люди, на таких роботах в середньому мають дві тисячі доларів,

– сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Будуватиме квартал канадська компанія. Іноземні інвестиції у проект становитимуть 160 мільйонів доларів. Та найголовніше, що найрозумніші знайдуть роботу вдома.

А в Києві вже є невеликий технологічний парк на Дорогожичах – UNIT City. Безкоштовно стати програмістом за три роки може молодь від 18-ти до 30-ти. Тут немає ані викладачів, ані лекцій, а всі завдання повністю оцифровані. Таку систему розробили французи.

Для того, щоб вони внутрішньо були мотивовані – програма геймифікована – це як гра. Коли ти заходиш як персонаж, виконуєш певні місії – завдання учбові, отримуєш за них бали досвіду і так можеш переходити з рівня на рівень,

– розповів керівник UNIT Factory Валерія Заболотна.

Система перевірки – автоматична. Є певний графік навчання, та спільної сесії для всіх – немає. Однак, диплом державного зразка тут не отримати. Натомість – сертифікат і кілька стажувань.

На трьох поверхах навчається 750 студентів. Щоби потрапити сюди, потрібно скласти онлайн тест. Тих, хто впорався – запрошують до басейну – так називають перший місяць, далі абітурієнти знову складають тест і їх приймають до кластера. Атмосфера дружня і всі один одного підтримують.



Школа програмування UNIT Factory з безкоштовним навчанням без вчителів і лекцій

17-річний абітурієнт Євген прийшов спробувати себе у нетрадиційній освіті, поки чекає результатів від державних вишів. "Мабуть, оберу два варіанти. Але якщо не буде вистачати часу, то доведеться переводитись на заочне навчання у виші", – прокоментував він. Ще один студент Влад навчається в інноваційному центрі півроку і встигає в іншому виші опановувати спеціальність інженера-механіка.

Читайте також: У Львові планують створити IT-парк: коли та чим він дивуватиме

На території парку розташовані ще й офіси потенційних роботодавців. Це містечко в місті. Самоорганізованість і бажання щось створювати – ось що рухає цими студентами. До слова, парк працює цілодобово, адже, як тут кажуть, що розумний годинник чи новий смартфон не можуть вигадати ті, кого заганяють в чіткі рамки.