В одному з київських кафе вдень 20 липня стався вибух. Правоохоронці кажуть: вибухнула сумка, що була під одним зі столиків. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомляють у поліції Києва, вибух стався на вулиці Біломорській.

Раніше У Києві стався вибух біля станції метро "Шулявська": кількість постраждалих зросла

На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, вибухотехніки та кінологи. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці проводять перевірку, опісля будуть ухвалювати відповідне процесуальне рішення.

Де розташована вулиця Біломорська – дивіться карту

Нещодавній вибух у Києві

Столицю сколихнув випадок 17 липня: поблизу виходу зі станції метро "Шулявська" прогримів вибух. Сталося це близько 20:00: щось вибухнуло у сміттєвій урні, що розташовується поряд із входом до станції метро.



Вибух біля станції метро 17 липня / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Ударною хвилею розбило вікна будівлі навколо урни. Спершу було відомо про одного потерпілого, але вранці 18 липня до лікарів звернулися ще троє постраждалих.