Росія вдарила ракетою по Дергачах на Харківщині: загинув чоловік, є постраждалі

25 травня вранці Росія атакувала Харківський район. Там чули вибухи.

Близько 11:52 на Харківщині та у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Що відомо про удар по передмістю Харкова?

Біля 11:57 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Харківщині. Монітори зазначили, що запустили її з російського Воронежа.

За лічені секунди у Харкові почули вибухи.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що попередньо, ворог завдав ракетного удару по Дергачах.

Внаслідок атаки загинув чоловік. Дані загиблого ще встановлюють.

Постраждали шестеро людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

У коментарі Суспільному речник МВА Олександр Кулік уточнив, що окупанти вдарили ракетою по цивільному підприємству.

Зауважимо, що Дергачі розташовані у передмісті Харкова.

Майже одночасно разом з ударом по Харкову ворог атакував Дніпро. Туди теж полетіла балістика. Цього разу – з Таганрогу.

Нагадаємо, що вранці Росія також вдарила дронами по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнала багатоповерхівка. Станом на 11:00 влада повідомляла про 5 постраждалих, серед яких – 6-річний хлопчик. Троє дорослих ушпиталені. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У Повітряних силах розповіли, що з вечора 24 травня і до 08:00 25 травня ворог запустив по Україні 262 ударні БпЛА. Сили ППО знешкодили 246 російських дронів. Зафіксовано влучання 10 безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.