У Харкові сталася пожежа у юридичній академії: загорілася покрівля

У Харкові 22 січня сталась пожежа в одному з корпусів Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Ще вранці у будівлі виявили сильне задимлення.

У ДСНС уточнили, що вогонь спалахнув у 5-поверховій будівлі колишньої бібліотеки юридичної академії на вулиці Пушкінській.

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Постраждалих внаслідок пожежі немає

Близько 10:30 виявили осередок пожежі – на горищі. Ліквідація займання триває. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Горить горище та перекриття даху

Станом на 11:45 площа пожежі складає близько 400 квадратних метрів. Горять дерев'яні конструкції обрешітка під металопрофілем покрівлі, горищного приміщення та частково перекриття 5-го поверху. Рятувальники розбирають металевий дах.

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Дивіться відео з місця пожежі / Відео з телеграм-каналів:

Горить приміщення юридичної академії / Відео з телеграм-каналу "ТРУХА":

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