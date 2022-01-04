Конструкция, которую местные жители назвали местным "Стоунхенджем", стоила бюджету города 1 миллион 482 тысячи 680 гривен. Ее проект стал победителем в конкурсе "Бюджет участия".

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По словам автора "Стоухненджа" Евгения Кулика, работы над объектом не были завершены, поскольку их надо было выполнять только в теплое время.

Искусственно состаренные блоки вывезли с пустыря

4 января в районе ХТЗ за домами на улице Библика, 2 и 2А в Харькове работала спецтехника.

Коммунальщики с помощью подъемного крана демонтировали бетонные блоки и сложили их в грузовик, после чего вывезли в неизвестном направлении.

Местные жители говорят, что отныне на месте "Стоунхенджа" снова пустырь.

Смотрите видео демонтажа инсталляции "Скифское наследие" в Харькове:



Потеря туристических надежд

Согласно замыслам авторов проекта, "Скифское наследие" должно было стать частью туристического маршрута в Харькове. Они рассчитывали, что посмотреть на "Стоунхендж" захотят не менее 500 тысяч человек в год. Для этого на пустыре из бетонных блоков выложили конструкцию, которая напоминает Стоунхендж. Блоки состарили с помощью современных технологий, а возле них установили несколько каменных баб. Впрочем, в городском совете Харькова старания авторов не оценили.

Мэр Игорь Терехов отметил, что в городе "нет места такому библикскому Стоунхенджу". Директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко пообещал, что в таком виде работу не примут, однако памятку демонтировали.

Сегодня, 4 января, на ХТЗ сносят конструкцию "Скифское наследие", которую харьковчане окрестили местным "Стоунхенджем". Напомним, проект стал победителем в конкурсе "Бюджет участия", но мэрия не одобрила то, как его реализовали.

Конструкции "Стоундхенджа" были установлены на пустыре за жилыми домами на улице Библика, 2 и 2а (район ХТЗ). Они состояли из бетонных блоков, которым с помощью специальной технологии с эффектом старения материалов придали вид древнего здания. Стоимость проекта по документации – 1 482 680 гривен.