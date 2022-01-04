Конструкція, яку місцеві мешканці назвали місцевим "Стоунхенджем", коштувала бюджету міста 1 мільйон 482 тисячі 680 гривень. Її проєкт став переможцем у конкурсі "Бюджет участі".

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За словами автора "Стоухненджу" Євгена Кулика, роботи над об'єктом не були завершені, оскільки їх треба було виконувати лише у теплий час.

Штучно зістарені блоки вивезли з пустиря

4 січня у районі ХТЗ за будинками на вулиці Бібліка, 2 та 2А у Харкові працювала спецтехніка.

Комунальники за допомогою підйомного крану демонтували бетонні блоки та склали їх у вантажівку, після чого вивезли у невідомому напрямку.

Місцеві мешканці кажуть, що відтепер на місці "Стоунхенджу" знову пустир.

Дивіться відео демонтажу інсталяції "Скіфська спадщина" у Харкові:

Втрата туристичних надій

Згідно з задумами авторів проєкту, "Скіфська спадщина" мала стати частиною туристичного маршруту у Харкові. Вони розраховували, що подивитися на "Стоунхендж" захочуть не менше 500 тисяч людей на рік. Для цього на пустирі з бетонних блоків виклали конструкцію, яка нагадує Стоунхендж. Блоки зістарили за допомогою сучасних технологій, а біля них встановили кілька кам'яних баб. Втім, а міській раді Харкова старання авторів не оцінили.

Мер Ігор Терехов зазначив, що у місті "немає місця такому біблікському Стоунхенджу". Директор директор департаменту з питань інформації й зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко пообіцяв, що у такому вигляді роботу не приймуть, однак пам'ятку демонтували.