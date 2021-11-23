Это случилось еще 19 ноября, однако история получила огласку только через 4 дня. О гибели ребенка журналистам рассказали анонимные источники.

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Нашла мертвым в колыбели

31-летняя мать рассказала правоохранителям, что ее трехмесячный сын родился в предусмотренный срок. Также добавила, что его развитие было нормальным. Однако накануне смерти сын якобы при переворачивании ударился головой о подлокотник дивана.

По словам женщины, она еще несколько раз кормила ребенка. А уже примерно в 7 часов утра следующего дня женщина обнаружила сына в колыбели без признаков жизни.

Где был тогда отец

50-летний мужчина 18 ноября примерно в 15 часов выехал из дома в Первомайский. Там он должен был переночевать, чтобы утром пройти медицинскую комиссию для трудоустройства. Однако впоследствии ему позвонила жена и сообщила об этой ужасной трагедии.

Какова версия правоохранителей

Сейчас следователи уже открыли уголовное производство по этому происшествию. В нем указана статья об умышленном убийстве, однако дело имеет отметку "несчастный случай".

Также сообщили, что в семье воспитывают еще 2 дочерей – 13 и 9 лет. Однако акцентировали на том, что на учете социальных служб эта семья не была.

Похожее событие недавно

13 ноября сообщили, что на Тернопольщине скоропостижно скончался 1-месячный малыш. Перед этим у ребенка просто пошла кровь из носа.

Когда врачи приехали на этот вызов, уже было поздно. Как сообщили эксперты, на теле мальчика не зафиксировали следов насильственности.