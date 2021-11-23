Це трапилося ще 19 листопада, проте історія набула розголосу тільки через 4 дні. Про загибель дитини журналістам розповіли анонімні джерела.

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Знайшла мертвим у колисці

31-річна матір розповіла правоохоронцям, що її тримісячний син народився у передбачений термін. Також додала, що його розвиток був нормальним. Проте напередодні смерті син нібито при перевертанні вдарився головою об бильце дивана.

За словами жінки, вона ще кілька разів годувала дитину. А вже приблизно о 7 години ранку наступного дня жінка виявила сина в колисці без ознак життя.

Де був тоді батько

50-річний чоловік 18 листопада приблизно о 15 годині виїхав з дому до Первомайського. Там він мав переночувати, щоб вранці пройти медичну комісію для працевлаштування. Однак згодом йому зателефонувала дружина та повідомила про цю жахливу трагедію.

Яка версія правоохоронців

Наразі слідчі вже відкрили кримінальне провадження щодо цієї події. У ньому вказана стаття про умисне вбивство, проте справа має позначку "нещасний випадок".

Також повідомили, що в сім’ї виховують ще 2 доньок – 13 та 9 років. Проте акцентували на тому, що на обліку соціальних служб ця родина не була.

Схожа подія нещодавно

13 листопада повідомили, що на Тернопільщині раптово помер 1-місячний малюк. Перед цим у дитини просто пішла кров із носа.

Коли лікарі приїхали на цей виклик, вже було запізно. Як повідомили експерти, на тілі хлопчика не зафіксували слідів насильництва.