Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.

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Взрывная волна зацепила многоэтажки, поэтому в квартирах вылетели окна. Также россияне полностью разбомбили ряд киосков и небольших магазинов. Некоторые из них открыли всего за несколько месяцев до войны.

При обстреле несколько киосков работали. К счастью, людям удалось спастись.

В этом районе не обошлось только вечерним обстрелом, был еще ночной. Очень сильно повредило жилые дома,

– заметила корреспондентка.

Напомним, что по данным городского головы Харькова Игоря Терехова, в результате обстрелов оккупантов в Харькове разрушены уже почти 2 тысячи домов. В последние дни враг начал стрелять еще сильнее.

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