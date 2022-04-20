Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.

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Вибухова хвиля зачепила багатоповерхівки, тож у квартирах повилітали вікна. Також росіян повністю розбомбили ряд кіосків та невеликих магазинів. Деякі з них відкрили лише за кілька місяців до війни.

Під час обстрілу кілька кіосків працювали. На щастя, людям вдалося врятуватися.

Цей район не обійшовся лише вечірнім обстрілом, був ще нічний. Дуже сильно побило житлові будинки,

– зауважила кореспондентка.

Нагадаємо, що за даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обстрілів окупантів у Харкові зруйновані вже майже 2 тисячі будинків. Впродовж останніх днів ворог почав гатити ще сильніше.

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