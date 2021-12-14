Всем 7 нападавшим на правоохранителей избрали меры пресечения. Они будут находиться под стражей.
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Участников драки с полицией арестовали
Судья Киевского районного суда принял решение взять 6 фигурантов дела под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 49 тысяч гривен.
Еще одному подозреваемому избрали более жесткую меру пресечения – 50-летнего участника драки отправили под арест без права внесения залога.
Фигурантам дела избрали меры пресечения / Фото Нацполіції
Драка с полицией в Харькове: что известно
- 11 декабря на улице Героев Труда группа злоумышленников оказала сопротивление полицейским. Мужчины не реагировали на требования правоохранителей, прибывших на вызов по поводу драки.
- В результате 5 сотрудников полиции получили телесные повреждения и оказались в больнице.
- Впоследствии полицейские задержали 7 человек в возрасте от 19 до 50 лет, причастных к нападению. Им объявили о подозрении по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа, совершенном группой лиц.
- Злоумышленникам грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.