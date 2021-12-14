Всем 7 нападавшим на правоохранителей избрали меры пресечения. Они будут находиться под стражей.

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Участников драки с полицией арестовали

Судья Киевского районного суда принял решение взять 6 фигурантов дела под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 49 тысяч гривен.

Еще одному подозреваемому избрали более жесткую меру пресечения – 50-летнего участника драки отправили под арест без права внесения залога.



Фигурантам дела избрали меры пресечения / Фото Нацполіції

Драка с полицией в Харькове: что известно