Усі 7 нападникам на правоохоронців обрали запобіжні заходи. Вони перебуватимуть під вартою.

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Учасників бійки з поліцією арештували

Суддя Київського районного суду ухвалив рішення взяти 6 фігурантів справи під варту на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 49 тисяч гривень.

Ще одному підозрюваному обрали жорсткіший запобіжний захід – 50-річного учасника бійки відправили під арешт без права внесення застави.



Фігурантам справи обрали запобіжні заходи / Фото Нацполіції

Бійка з поліцією у Харкові: що відомо