Усі 7 нападникам на правоохоронців обрали запобіжні заходи. Вони перебуватимуть під вартою.
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Учасників бійки з поліцією арештували
Суддя Київського районного суду ухвалив рішення взяти 6 фігурантів справи під варту на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 49 тисяч гривень.
Ще одному підозрюваному обрали жорсткіший запобіжний захід – 50-річного учасника бійки відправили під арешт без права внесення застави.
Фігурантам справи обрали запобіжні заходи / Фото Нацполіції
Бійка з поліцією у Харкові: що відомо
- 11 грудня на вулиці Героїв праці група зловмисників вчинила спротив поліцейським. Чоловіки не реагували на вимоги правоохоронців, які прибули на виклик з приводу бійки.
- У результаті 5 співробітників поліції отримали тілесні ушкодження та опинилися у лікарні.
- Згодом поліцейські затримали 7 людей віком від 19 до 50 років, причетних до нападу. Їм оголосили про підозру за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб.
- Зловмисникам загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.