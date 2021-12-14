Усі 7 нападникам на правоохоронців обрали запобіжні заходи. Вони перебуватимуть під вартою.

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Учасників бійки з поліцією арештували

Суддя Київського районного суду ухвалив рішення взяти 6 фігурантів справи під варту на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 49 тисяч гривень.

Ще одному підозрюваному обрали жорсткіший запобіжний захід – 50-річного учасника бійки відправили під арешт без права внесення застави.


Фігурантам справи обрали запобіжні заходи / Фото Нацполіції

Бійка з поліцією у Харкові: що відомо

  • 11 грудня на вулиці Героїв праці група зловмисників вчинила спротив поліцейським. Чоловіки не реагували на вимоги правоохоронців, які прибули на виклик з приводу бійки.
  • У результаті 5 співробітників поліції отримали тілесні ушкодження та опинилися у лікарні.
  • Згодом поліцейські затримали 7 людей віком від 19 до 50 років, причетних до нападу. Їм оголосили про підозру за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб.
  • Зловмисникам загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.