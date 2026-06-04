Задержали злоумышленника в Чугуеве. Детали рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

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Что известно о злоумышленнике и как он убегал из больницы?

Фигурант дела начал свой преступный путь еще в 2006-м. За эти 20 лет он "собрал" 9 приговоров за кражи, грабежи, мошенничества, угон авто.

В мае 2026-го мужчина получил еще одно подозрение в разбойном нападении. Он проник в чужое жилье и сопротивлялся полицейским при задержании. Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

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2 июня злоумышленника доставили в больницу для оказания медицинской помощи из-за ранения ног. Однако мужчина попросился в уборную на первом этаже, где воспользовался случаем и открытым окном, чтобы убежать, пока конвоиры ждали у дверей.

Момент побега зафиксировали камеры наблюдения: смотрите видео прокуратуры

Злоумышленник просто с гипсом на ногах побежал в лес, после чего сел в такси и скрылся в неизвестном направлении. Нашли мужчину аж в Чугуеве, где его и задержали правоохранители.

Напомним, что в конце мая в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу возле подъезда многоэтажного дома. Правоохранители оперативно задержали вооруженного мужчину. По предварительной информации, он самовольно покинул расположение воинской части.