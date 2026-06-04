Затримали зловмисника у Чугуєві. Деталі розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

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Що відомо про зловмисника та як він тікав із лікарні?

Фігурант справи почав свій злочинний шлях ще в 2006-му. За ці 20 років він "зібрав" 9 вироків за крадіжки, грабежі, шахрайства, викрадення авто.

У травні 2026-го чоловік отримав ще одну підозру в розбійному нападі. Він проникнув до чужого житла й опирався поліціянтам при затриманні. Суд призначив йому запобіжку в вигляді тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі.

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2 червня зловмисника доставили до лікарні для надання медичної допомоги через поранення ніг. Проте чоловік попросився до вбиральні на першому поверсі, де скористався нагодою й відчиненим вікном, щоб втекти, поки конвоїри чекали біля дверей.

Момент втечі зафіксували камери спостереження: дивіться відео прокуратури

Зловмисник просто з гіпсом на ногах побіг до лісу, після чого сів у таксі й зник у невідомому напрямку. Знайшли чоловіка аж у Чугуєві, де його й затримали правоохоронці.

Нагадаємо, що наприкінці травня в Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину біля під'їзду багатоповерхового будинку. Правоохоронці оперативно затримали озброєного чоловіка. За попередньою інформацією, він самовільно залишив розташування військової частини.