Сначала об этом рассказали адвокаты 16-летнего мажора, однако вскоре появилось подтверждение от прокуратуры. На это очень резко отреагировала дочь погибшего мужчины Анастасия Носова.

К теме ДТП с 16-летним мажором в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь

Причиной гибели был не алкоголь

Девушка акцентировала внимание на том факте, что действительно в крови погибшего обнаружили алкоголь. Якобы удивительно только, что не обнародовали результаты анализов предполагаемого виновника аварии.

Также есть выписка судмедэкспертизы, в которой указана причина смерти, а именно: несовместимая с жизнью совокупная травма всего тела. Напомню, ПДД отцом нарушены не были,

– написала Анастасия.

Она добавила, что сомневается в подлинности данных об опьянении. Объяснила это тем, что в доме погибшего не было бутылок, а ехал он оттуда. Однако, по мнению женщины, даже если это правда, это никоим образом не уменьшает вину мажора.

Кратко об обнаружении алкоголя в крови

Детальнее об этом рассказывал спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко. Он отметил, что действительно алкоголь в крови был. Однако техническая экспертиза показала, что 58-летний водитель Chevrolet не виновен в ДТП.

Однако представитель прокуратуры отрицает возможность использования этой информации защитой несовершеннолетнего водителя. Якобы у следствия достаточно фактов, чтобы доказать вину юноши.

Главное об этой трагической аварии

ДТП произошло вечером 26 октября в 20:40 возле улиц Гагарина и Одесской.

16-летний водитель Infiniti летел на красный сигнал светофора, а затем врезался в Шевроле.

Водитель этой легковушки погиб, а 3 пассажиров мажора госпитализировали.

Сам подросток вел себя дерзко и говорил, что его "отмажут". Однако парня быстро задержали.

Читайте полный текст поста Анастасии Носовой:

3,65 промилле или танец на костях?

Есть черное и белое, и есть вывод экспертизы о том, что папа находился в момент трагедии в стадии алкогольного опьянения, и увы, как ни странно отсутствует вывод экспертизы под чем все таки находился некий николай, т. к. он боится уколов, но достаточно смел для того, чтобы дрифтовать на дорогах. Помимо выводов экспертизы еще имеется 58 прожитых лет, я знаю кем был отец. Его слабостью были музыка, литература, спорт – уж точно не алкоголь. 3,65 промилле для меня в этой истории – вода. Вода, которая размывает фокус общественности от основного. Само собой всему виной две бутылки водки. Напомню, ПДД отцом нарушены НЕ были! Далее расскажу про обстановку у папы дома в тот вечер – на кухонном столе стоял недопитый чай, в холодильнике находились судочки с едой на работу, в комнатах царил военный порядок. Выезжал он из дому. У меня нет повода сомневаться в папе, разве что сама смерть ему наливала. Наличие алкоголя в крови папы не изменяет степень вины николая, как ни крути. Ну пусть покрутят, пачкая душу убитого, чего уж там. Марать имя папы своими умозаключениями неуместно и бездушно.