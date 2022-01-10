Спершу про це розповіли адвокати 16-річного мажора, проте невдовзі з'явилося підтвердження й від прокуратури. На це вкрай різко відреагувала донька загиблого чоловіка Анастасія Носова.

До теми ДТП з 16-річним мажором у Харкові: у крові загиблого виявили алкоголь

Причиною загибелі був не алкоголь

Дівчина акцентувала на тому факті, що справді в крові загиблого виявили алкоголь. Мовляв, дивно тільки, що не оприлюднили результати аналізів ймовірного винуватця аварії.

Також є виписка судмедекспертизи, в якій вказана причина смерті, а саме: несумісна з життям сукупна травма всього тіла. Нагадаю, ПДР батьком порушені НЕ були,

– написала Анастасія.

Вона додала, що сумнівається в достовірності даних про сп'яніння. Пояснила це тим, що в домі загиблого не було пляшок, а їхав він саме звідти. Проте, на думку жінки, навіть, якщо це правда, це жодним чином не применшує вину мажора.

Коротко про виявлення алкоголю в крові

Детальніше про це розповідав речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Він зазначив, що справді алкоголь у крові був. Проте технічна експертиза показала, що 58-річний водій Chevrolet не винен у ДТП.

Проте представник прокуратури заперечив можливість використання цієї інформації захистом неповнолітнього водія. Мовляв, слідство має достатньо фактів, щоб довести провину юнака.

Головне про цю трагічну аварію

ДТП трапилася ввечері 26 жовтня о 20:40 біля вулиць Гагаріна та Одеської.

16-річний водій Infiniti летів на червоний сигнал світлофора, а потім врізався у Chevrolet.

Водій цього легковика загинув, а 3 пасажирів мажора госпіталізували.

Сам підліток поводився зухвало та казав, що його "відмажуть". Проте хлопця швидко затримали.

Читайте повний текст допису Анастасії Носової:

3,65 проміле або танець на кістках?

Є чорне і біле, і є висновок експертизи про те, що тато знаходився в момент трагедії в стадії алкогольного сп'яніння, і на жаль, як не дивно, відсутній висновок експертизи під чим все-таки знаходився якийсь Микола. Тому що він боїться уколів, але достатньо сміливий для того, щоб дрифтувати на дорогах. Крім висновків експертизи, є 58 прожитих років, я знаю ким був батько. Його слабкістю були музика, література, спорт – вже точно не алкоголь. 3,65 проміле для мене в цій історії – вода. Вода, яка розмиває фокус громадськості від основного. Само собою усьому виною дві пляшки горілки. Нагадаю, ПДР батьком порушені НЕ були! Далі розповім про обстановку у тата будинку того вечора - на кухонному столі стояв недопитий чай, у холодильнику знаходилися лотки з їжею на роботу, в кімнатах панував військовий порядок. Виїжджав він із дому. У мене немає приводу сумніватися в татові, хіба сама смерть йому наливала. Наявність алкоголю в крові тата не змінює ступінь провини Миколи, як не крути. Ну хай покрутять, забруднюючи душу вбитого, чого вже там. Марити ім'я тата своїми висновками недоречно і бездушно.