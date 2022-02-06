Вероятно, что молодые люди отдыхали в заведении и начали дебоширить. Чтобы их успокоить пришлось вызвать полицию.

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Угомонили не сразу

Полицейских на вызов прибыло почти втрое больше, чем участников драки. Усмирить агрессивную молодежь удалось не сразу. Правоохранителям еще и мешала погода. Ведь тротуар был скользким и на нем приходилось задерживать хулиганов.

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Пользователи в интернете "противостояние" дебоширов и полиции уже назвали эпическим. Заметили и то, что полицейские прибыли на вызов в полной амуниции и с автоматами. В то же время обращают внимание на то, что у ресторана скандальная репутация. Кое-кто высказывает идею, что настало время его закрыть.

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