Вероятно, что молодые люди отдыхали в заведении и начали дебоширить. Чтобы их успокоить пришлось вызвать полицию.
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Угомонили не сразу
Полицейских на вызов прибыло почти втрое больше, чем участников драки. Усмирить агрессивную молодежь удалось не сразу. Правоохранителям еще и мешала погода. Ведь тротуар был скользким и на нем приходилось задерживать хулиганов.
Полиция успокаивает хулиганов в Харькове: смотрите видео
Пользователи в интернете "противостояние" дебоширов и полиции уже назвали эпическим. Заметили и то, что полицейские прибыли на вызов в полной амуниции и с автоматами. В то же время обращают внимание на то, что у ресторана скандальная репутация. Кое-кто высказывает идею, что настало время его закрыть.
Инцидент произошел возле печально известного ресторана: смотрите видео
Массовые драки в Украине
- Массовые драки в Харькове в последнее время довольно частое явление, в частности, инцидент произошел ночью 12 декабря. Семерым злоумышленникам, которые в процессе массовой драки напали на полицейских, объявили о подозрении.
- В октябре в ночном клубе Харькова также произошла массовая драка. В ней пострадали 2 молодых парня. Впоследствии туда прибыли полицейские, которые начали опрашивать свидетелей.
- Уже в Ровно 17 октября 2021 года на вокзале также произошла массовая драка. Для того, чтобы убежать от полиции, ее участники пытались украсть маршрутку с пассажирами в ней.