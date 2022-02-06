Ймовірно, молодики відпочивали в закладі і почали дебоширити. Щоб їх заспокоїти довелось викликати поліцію.

Читайте також ДСРівець поліції побив чоловіка в харківському клубі: оприлюднили відео бійки

Вгамували не відразу

Поліцейських на виклик прибуло майже втричі більше, ніж учасників бійки. Вгамувати агресивну молодь вдалося не відразу. Правоохоронцям ще й заважала ожеледь. Адже тротуар був слизьким і на ньому доводилось затримувати хуліганів.

Поліція вгамовує хуліганів у Харкові: дивіться відео

Користувачі в мережі "протистояння" дебоширів та поліції вже назвали епічним. Помітили й те, що поліцейські прибули на виклик у повній амуніції та з автоматами. Водночас звертають увагу на те, що ресторан має скандальну репутацію. Дехто виступає за те, що настав час його закрити.

Інцидент трапився біля сумнозвісного ресторану: дивіться відео

Масові бійки в Україні