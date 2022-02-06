Ймовірно, молодики відпочивали в закладі і почали дебоширити. Щоб їх заспокоїти довелось викликати поліцію.
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Вгамували не відразу
Поліцейських на виклик прибуло майже втричі більше, ніж учасників бійки. Вгамувати агресивну молодь вдалося не відразу. Правоохоронцям ще й заважала ожеледь. Адже тротуар був слизьким і на ньому доводилось затримувати хуліганів.
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Користувачі в мережі "протистояння" дебоширів та поліції вже назвали епічним. Помітили й те, що поліцейські прибули на виклик у повній амуніції та з автоматами. Водночас звертають увагу на те, що ресторан має скандальну репутацію. Дехто виступає за те, що настав час його закрити.
Інцидент трапився біля сумнозвісного ресторану: дивіться відео
Масові бійки в Україні
- Масові бійки в Харкові останнім часом доволі часте явище, Зокрема, інцидент трапився вночі 12 грудня. Сімом зловмисникам, які в процесі масової бійки напали на поліціянтів, оголосили про підозри.
- У жовтні в нічному клубі Харкова також сталася масова бійка. У ній постраждали 2 молодих хлопців. Згодом туди прибули поліцейські, які почали опитувати свідків.
- Вже у Рівному 17 жовтня 2021 року на вокзалі також сталась масова бійка. Для того, щоб втекти від поліції, її учасники намагались вкрасти маршрутку із пасажирами в ній.