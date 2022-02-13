Мировые СМИ зафиксировали на фотографиях скопление техники. Речь идет о городе Речица в Гомельской области Беларуси, информирует 24 канал.

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Наращивание военных мощностей России и Беларуси объяснили 10-дневными учениями. Мол, отрабатывают свою защиту.

Заметьте! По подсчетам украинской стороны, у границ Украины теперь сосредоточены до 130 тысяч российских военных. Вполне возможно, что они там для атаки или провокаций.

Военный аналитик Вячеслав Целуйко сказал, что напротив Харькова пока не заметно скопление войск, но оно есть в Крыму, оккупированном Донбассе, а также в киевском направлении и Беларуси.

Силы, которые Россия сейчас развернула на наших границах, являются недостаточными для полномасштабной войны. Это те силы, которые фактически украинская армия может и уничтожить в случае их вторжения,

– подчеркнул аналитик.

На приграничные наступление России воспринимают спокойно

Для севера Украины жить на границе с армией агрессора – новые реалии, а для Харьковщины – это обыденность. В поселке Казачья Лопань мобильные операторы уже предлагают перейти в роуминг.

До границы с Россией отсюда меньше 5 километров. Местные жители привыкли жить в состоянии беспокойства. Однако пока чемоданы не пакуют и выезжать не собираются.

Что на Харьковщине думают о нападении России: смотрите сюжет 24 канала

Населенный пункт достаточно крупный. В Казачьей Лопани проживает более 5 тысяч человек – много пенсионеров. Те, кто работают, в основном ездят в Харьков. За 8 лет войны люди из села выезжали и возвращались.

На приграничье каждый раз новую дату вероятного наступления "на праздники" или "после Олимпиады" воспринимают все более флегматично. Тревожных чемоданов не собирают, но размышляют о поиске оружия и погребе, чтобы отсидеться. В целом же мнения людей разнятся:

"Пограничная зона, поэтому (находимся – 24 канал), как на пороховой бочке. Очень сложно. Нас это не коснется, это точно. Мы для них никакой ценности не имеем";

"Кто-то ожидает "освобождения" от бандеровцев. Мы же думаем, что они к нам не сунутся. Уже не 2014 год. Есть армия, американцы дали то, что надо. Пусть только сунутся – будем обороняться";

"Никуда не буду убегать. Как будут (оккупанты – 24 канал), здесь и останусь".​

Харьковчане готовы защищаться в случае нападения

Харьковчанин Игорь Пушкарев после службы в АТО проводит курсы самообороны для женщин и организовывает выучку по военной подготовке. С начала 2022 года бесплатное обучение у него прошли 2 сотни людей.

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По его словам, такой готовности защищаться у горожан до сих пор не видел. Тренер по военной подготовке рассказал, что когда человек попадает или в зону боевых действий, под обстрел или под бомбежку, то он испытывает огромный стресс.

"Если нет метода, который позволит выйти из этого состояния, то вероятно, что человек станет жертвой или получит тяжелые телесные (ранения – 24 канал). Через нашу подготовку мы постоянно формируем стрессовое состояние. У человека вырабатывается иммунитет", – подчеркнул он.

Существуют различные сценарии развития ситуации на границе

Военные аналитики расценивают очередное бряцание оружием России не иначе как психологическое давление на Украину и мир. Вячеслав Целуйко предположил, что россияне могут провести ограничительную наступательную операцию.

В частности, наступление с севера на столицу, чтобы иметь больше рычагов влияния и заключить мир на выгодных для себя условиях. Правда, попытка оккупировать новую территорию Украины ударит по целостности самой России.

Ограниченная российская операция, например, пробить коридор в Крым или захватить Харьков, не имеет политического смысла. Почему? Это значит получить серьезные экономические санкции и втянуться в долгую войну, перспективы которой еще неоднозначны. Еще можно потерять все. Даже в России вследствие экономических кризисов могут быть внутренние беспорядки. России станет не до Украины. Вячеслав Целуйко Военный аналитик

Военный аналитик подчеркнул, что предугадать действия агрессора – невозможно. Именно поэтому украинские силовики должны быть готовы сразу к нескольким сценариям. В частности, уже увеличивать мощность теробороны, а в дальнейшем мобилизовать оперативный резерв первой очереди.