Світові ЗМІ зафіксували на світлинах скупчення техніки. Мовиться про місто Речиця у Гомельській області Білорусі, інформує 24 канал.

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Нарощення військових потужностей Росії й Білорусі пояснили 10-денними навчаннями. Мовляв, відпрацьовують свій захист.

Зауважте! За підрахунками української сторони, біля кордонів України тепер зосереджені до 130 тисяч російських військових. Цілком можливо, що вони там для атаки чи провокацій.

Військовий аналітик В'ячеслав Целуйко сказав, що навпроти Харкова поки не помітно скупчення військ, але воно є в Криму, окупованому Донбасі, а також у київському напрямку та Білорусі.

Сили, які Росія зараз розгорнула на наших кордонах є недостатніми для повномасштабної війни. Це ті сили, які фактично українська армія може й знищити у разі їхнього вторгнення,

– наголосив аналітик.

На прикордонні наступ Росії сприймають спокійно

Для півночі України жити на межі з армією агресора – нові реалії, а для Харківщини – це буденність. У селищі Козача Лопань мобільні оператори вже пропонують перейти в роумінг.

До кордону з Росією звідси менше як 5 кілометрів. Місцеві мешканці звикли жити в стані неспокою. Проте поки валізи не пакують і виїжджати не збираються.

Що на Харківщині думають про напад Росії: дивіться сюжет 24 каналу

Населений пункт досить великий. У Козачій Лопані мешкає понад 5 тисяч людей – багато пенсіонерів. Ті, хто працює, здебільшого їздять до Харкова. За 8 років війни люди із села виїжджали та повертались.

На прикордонні щораз нову дату ймовірного наступу "на свята" чи "після Олімпіади" сприймають усе більш флегматично. Тривожних валіз не збирають, але розмірковують про пошук зброї та погріб, щоб відсидітися. Загалом же думки людей різняться:

"Прикордонна зона, тому (перебуваємо – 24 канал), як на пороховій бочці. Дуже складно. Нас це не торкнеться, це точно. Ми для них жодної цінності не маємо";

"Хтось очікує "звільнення" від бандерівців. Ми ж думаємо, що вони до нас не сунуться. Уже не 2014 рік. Є армія, американці дали те, що треба. Нехай тільки сунуться – оборонятимемось";

"Нікуди не тікатиму. Як будуть (окупанти – 24 канал), тут і залишусь".​

Харків'яни готові захищатись у разі нападу

Харків'янин Ігор Пушкарьов після служби в АТО проводить курси самооборони для жінок і організовує вишколи з військової підготовки. З початку 2022 року безплатне навчання у нього пройшли 2 сотні людей.

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За його словами, такої готовності захищатися в містян досі не бачив. Тренер із військової підготовки розповів, що коли людина потрапляє або у зону бойових дій, під обстріл або під бомбардування, то вона відчуває шалений стрес.

"Якщо немає методу, який дозволить вийти з цього стану, то ймовірно, що людина стане жертвою або отримає важкі тілесні (поранення – 24 канал). Через нашу підготовку ми постійно формуємо стресовий стан. У людини виробляється імунітет", – наголосив він.

Існують різні сценарії розвитку ситуації на кордоні

Військові аналітики розцінюють Чергове брязкання зброєю Росії не інакше як психологічний тиск на Україну і світ. В'ячеслав Целуйко припустив, що росіяни можуть провести обмежувальну наступальну операцію.

Зокрема, наступ з півночі на столицю, щоб мати більше важелів впливу й укласти мир на вигідних для себе умовах. Щоправда, спроба окупувати нову територію України вдарить по цілісності самої Росії.

Обмежена російська операція, наприклад, пробити коридор у Крим чи захопити Харків, не має політичного сенсу. Чому? Це означає отримати серйозні економічні санкції й втягтися у довгу війну, перспективи якої ще неоднозначні. Ще можна втратити все. Навіть у Росії внаслідок економічних криз можуть бути внутрішні заворушення. Росії стане не до України. В'ячеслав Целуйко Військовий аналітик

Військовий аналітик підкреслив, що передбачити дії агресора – неможливо. Саме тому українські силовики мають бути готові одразу до кількох сценаріїв. Зокрема, уже збільшувати потужність тероборони, а надалі мобілізувати оперативний резерв першої черги.