Еще несколько возгораний на Харьковщине возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Также были пожары в частном секторе, но по другим причинам.

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Подразделения ГСЧС в течение суток осуществили 17 выездов из-за пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Спасатели тушили жилые многоэтажки, частные дома, гаражи и автомобили. Возгорания случились почти во всех районах Харькова.

Самый крупный пожар возник в 15:30 в одном торговом центре города Харькова. Горели крыша и частично помещение на 3 и 4 этажах здания,

– сообщили в ГСЧС.

Враг нанес ракетные удары

Как рассказали в ГСЧС, оккупанты 9 апреля совершили очередной ракетный обстрел по одному из жилых массивов Харькова. В результате этого серьезно поврежден жилой дом.

Из квартир одного из подъездов, подвергшихся наибольшим разрушениям, удалось спасти 7 человек. Информацию о погибших сейчас уточняют.

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