Еще несколько возгораний на Харьковщине возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Также были пожары в частном секторе, но по другим причинам.
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Подразделения ГСЧС в течение суток осуществили 17 выездов из-за пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Спасатели тушили жилые многоэтажки, частные дома, гаражи и автомобили. Возгорания случились почти во всех районах Харькова.
Самый крупный пожар возник в 15:30 в одном торговом центре города Харькова. Горели крыша и частично помещение на 3 и 4 этажах здания,
– сообщили в ГСЧС.
Враг нанес ракетные удары
Как рассказали в ГСЧС, оккупанты 9 апреля совершили очередной ракетный обстрел по одному из жилых массивов Харькова. В результате этого серьезно поврежден жилой дом.
Из квартир одного из подъездов, подвергшихся наибольшим разрушениям, удалось спасти 7 человек. Информацию о погибших сейчас уточняют.
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