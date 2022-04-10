Ще кілька займань на Харківщині виникли через необережне поводження з вогнем. Також були пожежі у приватному секторі, але з інших причин.

До теми Харків бомбардують новими видами бомб, боєприпаси спускають на парашутах, – Терехов

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 17 виїздів через пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Рятувальники гасили житлові багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі та автомобілі. Займання трапилися у майже у всіх районах Харкова.

Найбільша пожежа виникла о 15:30 в одному торговельних центрів міста Харкова. Горіли дах та частково приміщення на 3 та 4 поверхах будівлі,

– повідомили у ДСНС.

Ворог завдав ракетного обстрілу

Як розповіли у ДСНС, окупанти 9 квітня завдали чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів Харкова. Внаслідок цього серйозно пошкоджено житловий будинок.

З квартир одного з під'їздів, що зазнав найбільших руйнацій, вдалося врятувати 7 людей. Інформацію щодо загиблих наразі уточнюють.

Вас може зацікавити – у МВС розповіли, де тривають головні бої: дивіться відео