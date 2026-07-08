Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что среди погибших была женщина, которая просто проходила мимо дома в момент удара. По ее словам, трагедия могла иметь гораздо более серьезные последствия, ведь многоэтажка расположена рядом с оживленной дорогой, где постоянно много автомобилей и людей.

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Последствия атаки на Харьков

Анна Черненко подчеркнула, что после российской атаки к медикам обратились 42 человека. Часть пострадавших получила взрывные травмы, контузии и порезы от осколков стекла. Среди раненых были четверо детей в возрасте от 3 до 17 лет. Также стало известно о двух погибших.

Журналистка отметила, что одна из жертв – женщина примерно 60 лет, которая в момент удара находилась возле дома.

Это была женщина, которая проходила мимо, осколки попали именно в нее. Это случайная страшная смерть, правильнее сказать – убийство, которое совершили россияне,

– сказала Черненко.

Важно, что вражеская ракета не привела к большему количеству жертв непосредственно в квартире, куда пришелся основной удар.

Корреспондентка из Харькова о последствиях атаки: смотрите видео

Боеприпас попал в верхний этаж, в квартиру на пятом этаже. Большое чудо, что там не было жертв, ведь, как сказали соседи, в этой квартире люди не жили,

– отметила корреспондентка.

В то же время соседние квартиры подверглись значительным разрушениям. В одной из квартир проживала 80-летняя женщина – ее жилище было полностью уничтожено взрывом. Еще одна супружеская пара пенсионеров, жившая по соседству, получила травмы, однако выжила.

У соседей вообще вывалились двери, обрушился потолок. Они прибежали ко мне, оба живы. Я была в квартире, сильно ударилась. Окна тряслись, все тряслось, кажется, даже холодильник перевернулся,

– рассказала одна из пострадавших.

Добавим, что российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Основянскому и Немишлянскому районам Харькова. В результате обстрела серьезно повреждены более двадцати частных домов, местный храм и гражданские автомобили.