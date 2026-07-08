Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що серед загиблих була жінка, яка просто проходила повз будинок у момент удару. За її словами, трагедія могла мати значно більші наслідки, адже багатоповерхівка розташована біля жвавої дороги, де постійно багато автомобілів і людей.

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Наслідки атаки по Харкову

Анна Черненко підкреслив, що після російської атаки до медиків звернулися 42 людини. Частина постраждалих отримала вибухові травми, контузії та порізи через уламки скла. Серед поранених були четверо дітей віком від 3 до 17 років. Також стало відомо про двох загиблих.

Журналістка зазначила, що одна з жертв – жінка приблизно 60 років, яка у момент удару перебувала біля будинку.

Це була жінка, яка проходила повз, уламки прилетіли саме на неї. Це випадкова страшна смерть, правильніше сказати – вбивство, яке завдали росіяни,

– сказала Черненко.

Важливо, що ворожа ракета не спричинила більшої кількості жертв безпосередньо у квартирі, куди припав основний удар.

Кореспондентка з Харкова про наслідки атаки: дивіться відео

Боєприпас влучив у верхній поверх, у квартиру на п'ятому поверсі. Велике диво, що там не було жертв, адже, як сказали сусіди, у цій квартирі люди не жили,

– зазначила кореспондентка.

Водночас сусідні помешкання зазнали значних руйнувань. В одній із квартир проживала 80-річна жінка – її оселю повністю знищило вибухом. Ще одна сімейна пара пенсіонерів, яка мешкала поруч, отримала травми, однак вижила.

У сусідів взагалі вивалились двері, рухнула стеля. Вони прибігли до мене, обоє живі. Я була у квартирі, сильно вдарилась. Вікна трусились, все трусилось, здається, навіть холодильник перевернувся,

– розповіла одна з постраждалих.

Додамо, російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Основ'янському та Немишлянському районах Харкова. Обстрілом серйозно пошкоджено понад двадцять приватних будинків, місцевий храм та цивільні автомобілі.