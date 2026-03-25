Они рассказывали, что Дмитрий Колесник был предан своему делу и от начала полномасштабного вторжения постоянно спасал людей. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко заметила, что во время захоронения поставили вопрос о том, как защищаются автомобили экстренной медицинской помощи, которые едут на опасные территории.

Что важно для защиты медиков?

Анна Черненко рассказала, что родные, близкие и коллеги подняли вопрос безопасности автомобилей скорой помощи, где есть большая дроновая активность. Говорят, что это должны быть или бронированные машины, или авто, оснащены РЭБами или хотя бы детекторами дронов. Сейчас это оснащение есть в очень небольшом количестве скорых. А это очень нужно.

Сейчас в Харьковской ОВА сообщили, что будут инициировать определенные изменения. Но, по замыслу властей, говорится о том, чтобы не пускать скорую помощь на опасные территории. Разрешение на этот допуск дают военные. Они понимают, что туда еще, наверняка, можно приехать. От беспилотников не застрахованы нигде в Украине.

Поэтому здесь надо решать вопрос именно с мерами безопасности, еще раз сказать о том, что нужны средства, финансирование на бронемашины, на обрешетку, которая есть у некоторых команд спасателей, у наших военных, обязательно на детекторы дронов. Это то, что дает шанс на выживание. Не ехать, не оказывать помощь людям – невозможно,

– сказала корреспондентка.

Одноклассница убитого медика Оксана Дудник говорит, что сейчас в социальных сетях поднимают вопрос по поводу полной незащищенности медиков экстренной помощи, которые выезжают на близкие к фронту позиции на гражданском авто, не имея никаких средств защиты.

Видим официальные ответы по поводу бронированных авто. Мы понимаем, что действительно это очень большие средства. Но мы сейчас говорим о таких вещах, как РЭБ и детекторы дронов. Это то, что дало бы ребятам возможность услышать этот дрон. Если бы этот детектор пищал бы, они просто имели бы возможность выпрыгнуть из автомобиля и попытаться спастись,

– объяснила она.

По ее словам, если сейчас вопрос бронированных автомобилей очень сложно решить, то РЭБ и детекторы дронов – это то, что должно быть у медиков, которых отправляют на близкие к фронту позиции.

До этого в феврале 2026 года был случай, когда бригада Дмитрия попала под атаку дронов. Они много часов прятались под деревьями для того, чтобы потом выехать вместе с военными в безопасное место. Никаких реакций после этого случая не было. Никакой защиты им не предоставили,

– добавила женщина.

Анна Черненко сообщила, что только за март после трагедии с убитыми работниками экстренной медпомощи есть информация минимум о трех обстрелах, то ли попадания рядом, или в машины по медикам скорой. Последний случай – 23 марта на трассе Большой Бурлук – Харьков ударили возле машины экстренной медпомощи. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отец убитого медика Андрей Колесник поделился, что после первого курса его сын пошел в скорую помощь. Он проработал 10 лет на скорой помощи и посвятил этому свою жизнь.

Что известно об атаке?