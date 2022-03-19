Об этом сообщили в Укрзализныце. Поезд Интерсити+ будет отправляться в 16:00 во Львов.

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Еще один эвакуационный поезд – для жителей Луганской области

На 19 марта также согласовали еще один гуманитарный коридор для жителей Луганской области. Жителей Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска будут вывозить на автобусах. Затем запланирована посадка на эвакуационный поезд из Новозолотаревки в 14:00.

Отметим, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте Укрзализныци. Операции по эвакуации наших сограждан в сотрудничестве с органами местной власти продолжаются.

Смотрите брифинг Ирины Верещук об эвакуации: