Про це повідомили в Укрзалізниці. Потяг Інтерсіті+ рушатиме о 16:00 і прямуватиме до Львова.

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Ще один евакуаційний потяг – для жителів Луганщини

На 19 березня також погодили ще один гуманітарний коридор для жителів Лугаснької області. Мешканців Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська вивозитимуть автобусами. Потім запланована посадка на евакуаційний потяг із Новозолотарівки о 14:00.

Зазначимо, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті Укрзалізниці. Операції з евакуації наших співгромадян у співпраці з органами місцевої влади тривають.

Дивіться брифінг Ірини Верещук щодо евакуації: