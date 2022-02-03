Следователи установили, что к этому также привлечены лица ромской национальности. Они вывезли потерпевшую на съемную квартиру и содержали там.

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Засвидетельствовали доверенность у нотариуса

По данным следователей, подозреваемая с напарниками забрали у женщины документы на квартиру. Речь идет о 3-комнатной квартире в доме на улице Академика Богомольца.

После этого частный нотариус засвидетельствовал доверенность, которой потерпевшая якобы уполномочила отчуждать принадлежащую ей квартиру другому лицу. Впоследствии в сети появилось объявление о срочной продаже недвижимости. Это все происходило в январе этого года.

В прокуратуре рассказали детали преступления: смотрите видео

Пришли освобождать силовики

В полиции Харьковщины сообщили, что к правоохранителям обратились родственники старушки. Они рассказали, что неизвестные пытаются завладеть трехкомнатной квартирой их родственницы преклонных лет.

Когда силовики ворвались в дом, где держали женщину, ее сразу начали расспрашивать. Потерпевшая рассказала, что не знает лиц, вывезших из собственного жилья. Также отметила, что не желала этого.

Воспользовались одиночеством пенсионерки

По данным правоохранителей, 53-летняя злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине. Она пользовалась одиночеством пенсионерки и тем, что почти не поддерживает связей с семьей. Под предлогом ухода злоумышленница вывезла потерпевшую из квартиры в другое место.

Теперь подозреваемой грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество и незаконное лишение свободы. Если вина злоумышленницы смогут доказать в суде, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Потерпевшая женщина и подозреваемая / Фото Прокуратуры Харьковщины и Нацполиции

Похожее событие раньше

12 января передали в суд дело "черных риелторов" из Харькова. Правоохранители установили, что группа подозреваемых похищала пожилых и наркозависимых людей. Им вкалывали наркотические вещества и пытали.

Это требовалось только для того, чтобы забрать жилье. Впоследствии недвижимость продавали с поддельными документами. На руках этой группировки по меньшей мере два убийства