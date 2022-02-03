Слідчі встановили, що до цього також були залучені особи ромської національності. Вони вивезли потерпілу на орендовану квартиру й утримували там.

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Засвідчили довіреність у нотаріуса

За даними слідчих, підозрювана з напарниками забрали в жінки документи на квартиру. Мовиться про 3-кімнатне помешкання в домі на вулиці Академіка Богомольця.

Після цього приватний нотаріус посвідчив довіреність, якою потерпіла нібито уповноважила відчужити належну їй квартиру іншій особі. Згодом у мережі з'явилося оголошення про терміновий продаж нерухомості. Це все відбувалося в січні поточного року.

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Прийшли визволяти силовики

У поліції Харківщини повідомили, що до правоохоронців звернулися родичі старенької. Вони розповіли, що невідомі особи намагаються заволодіти трикімнатною квартирою їх родички похилого віку.

Коли силовики увірвалися в помешкання, де тримали жінку, її одразу почали про все розпитувати. Потерпіла розповіла, що не знає осіб, які вивезли з власного житла. Також зазначила, що не хотіла цього.

Скористалися самотністю пенсіонерки

За даними правоохоронців, 53-річна зловмисниця увійшла в довіру до літньої жінки. Вона користувалася самотністю пенсіонерки й тим, що вона майже не підтримує зв'язків з родиною. Під приводом догляду зловмисниця вивезла потерпілу з квартири до іншого місця.

Тепер підозрюваній загрожує покарання за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та незаконне позбавлення волі. Якщо вину зловмисниці зможуть довести в суді, їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Потерпіла жінка та підозрювана / Фото Прокуратури Харківщини та Нацполіції

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12 січня передали до суду справу "чорних рієлторів" з Харкова. Правоохоронці встановили, що група підозрюваних викрадала літніх і наркозалежних людей. Їм вколювали наркотичні речовини та катували.

Це було потрібно тільки для того, щоб забрати житло. Згодом нерухомість продавали з підробленими документами. На руках цього угруповання щонайменше два вбивства