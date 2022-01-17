На месте происшествия 16 января работали спасатели. Они обнаружили тело 90-летней женщины на дне колодца.

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Бабушка упала в колодец

Один из работников ГСЧС Харьковщины спустился на дно 12-метрового колодца. Тело погибшей подняли наверх с помощью специальной веревки.



На Харьковщине спасатели вытащили из колодца тело бабушки / Фото ГСЧС

По предварительной информации, 15 января вечером женщина подошла к колодцу, потеряла равновесие и упала вниз.



Один из спасателей спустился на дно колодца / Фото ГСЧС

На следующее утро ее обнаружили родственники и вызвали полицию и спасателей.

Житель Харьковщины упал в колодец

Ранее подобный случай произошел в Кегичевском районе Харьковской области. Мужчина упал в заброшенный колодец и самостоятельно не смог выбраться.

Как именно это произошло, неизвестно. Однако 56-летнему селянину повезло, и к нему вызвали спасателей.



Мужчину на Харьковщине вытащили из заброшенного колодца / Фото ГСЧС

К приезду сотрудников ГСЧС мужчина выбрался из воды и держался за стенки колодца. Один из спасателей спустился вниз, чтобы вытащить пострадавшего, который отделался переохлаждением.

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Текст публикации ГСЧС в Харьковской области в фейсбуке:

"Харьковская область: спасатели вытащили из колодца тело погибшей женщины

16 января в 12:19 на номер "101" от дежурного Нацполиции поступило сообщение о том, что в колодец, который расположен в хозяйственной постройке, упала женщина и погибла. Событие произошло на территории частного домовладения ул. Парталых, в с. Огульцы Валковской ОТО Богодуховского района Харьковской области.

На место происшествия было направлено отделение Службы спасения из г. Валки. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в 12-метровом колодце находилось тело женщины, признаков жизни она уже не подавала.

Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки провели работы по доставанию тела женщины из колодца. В 14:00 погибшая была поднята на поверхность и передана правоохранителям.

Как выяснилось, накануне, женщина 1931 года рождения, вероятно, потеряла равновесие и упала в колодец. Обнаружили ее родственники уже на следующий день, после чего вызвали правоохранителей и спасателей".