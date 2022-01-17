На місці події 16 січня працювали рятувальники. Вони виявили тіло 90-річної жінки на дні колодязя.

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Бабуся впала в криницю

Один із працівників ДСНС Харківщини спустився на дно 12-метрової криниці. Тіло загиблої підняли нагору за допомогою спеціальної мотузки.



На Харківщині рятувальники витягнули з колодязя тіло бабусі / Фото ДСНС

За попередньою інформацією, 15 січня ввечері жінка підійшла до колодязя, втратила рівновагу та впала донизу.



Один з рятувальників спустився на дно криниці / Фото ДСНС

Наступного ранку її виявили родичі та викликали поліцію й рятувальників.

Мешканець Харківщини впав у колодязь

Раніше подібний випадок стався у Кегичівському районі Харківської області. Чоловік впав у занедбану криницю та самостійно не зміг вибратися.

Як саме це сталося, невідомо. Однак 56-річному селянину пощастило й до нього викликали рятувальників.



Чоловіка на Харківщині витягнули із закинутого колодязя / Фото ДСНС

До приїзду співробітників ДСНС чоловік вибрався з води й тримався за стінки колодязя. Один із рятувальників спустився вниз, щоб витягнути постраждалого, який відбувся переохолодженням.

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Текст публікації ДСНС у Харківській області в фейсбуці:

"Харківська область: рятувальники вилучили з колодязя тіло загиблої жінки

16 січня о 12:19 на номер "101" від чергового Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у колодязь, який розташований у господарчій споруді, впала жінка та загинула. Подія сталася на території приватного домоволодіння вул. Парталих, в с. Огульці Валківської ОТГ Богодухівського району Харківської області.

До місця події було направлено відділення служби порятунку з м. Валки. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що у 12-метровому колодязі знаходилось тіло жінки, ознак життя вона вже не подавала.

Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки провели роботи по діставанню тіла жінки з колодязя. О 14:00 загиблу було піднято на поверхню та передано правоохоронцям.

Як з’ясувалось, напередодні, жінка 1931 року народження, ймовірно втратила рівновагу та впала у колодязь. Виявили її родичі вже наступного дня, після чого викликали правоохоронців та рятувальників".