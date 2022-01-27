Станемо стіною на захист Харкова, – Ігор Терехов про ймовірний військовий напад Росії

Міський голова Харкова Ігор Терехова дав інтерв'ю американському виданню The Washington Post. Однією з головним тем стала можлива окупація міста Росією.

Ігор Терехов заявив, що жителі міста не хочуть війни. Однак харків'яни готові захищати свої домівки у випадку військової агресії.

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Не повторять долю Донбасу

За словами мера, усі містяни люблять Харків. Відтак, вони не дозволять, щоб місто повторило долю Донецька або Луганська.

Ми стіною станемо всі разом – і харків'яни, і всі українці – на захист міста Харкова,

– заявив Терехов.

Водночас харківський міський голова висловив сумнів, що Росія справді нападе. Щоб запобігти такому сценарію, працюють чимало людей – від президента і його команди до міжнародних партнерів.

"Усі розуміють, що війна не потрібна. І люди теж виступають проти агресії, вони мовчки не терпітимуть це все", – наголосив Терехов.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Із повним інтерв'ю мера Харкова журналістці The Washington Post можна буде ознайомитися за кілька днів.



Допомога Україні на тлі загрози нападу Кремля / Інфографіка 24 каналу

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